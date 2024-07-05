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Стала известна новая команда Карлоса Сайнса после ухода из Феррари

Автоспорт

Испанский гонщик уже дал согласие на подписание контракта

Стала известна новая команда Карлоса Сайнса после ухода из Феррари

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский гонщик Карлос Сайнс в следующем сезоне Формулы-1 присоединится к "Альпин". Об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport. По сведениям источника, пилот дал согласие на переход во французскую команду.

Отмечается, что вопрос финансов не был для Сайнса принципиальным при принятии решения, а решающую роль присоединиться к "Альпин" сыграл Флавио Бриаторе, который был недавно назначен на пост исполнительного советника команды. Кроме того, сообщается, что тот факт, что с 2026 года французский гоночный коллектив будет выступать на двигателях "Мерседеса", также повлиял на решение испанца.

Напомним, Сайнс покинет "Феррари" по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

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