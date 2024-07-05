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Стала известна новая команда Карлоса Сайнса после ухода из Феррари
Испанский гонщик уже дал согласие на подписание контракта
Испанский гонщик Карлос Сайнс в следующем сезоне Формулы-1 присоединится к "Альпин". Об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport. По сведениям источника, пилот дал согласие на переход во французскую команду.
Отмечается, что вопрос финансов не был для Сайнса принципиальным при принятии решения, а решающую роль присоединиться к "Альпин" сыграл Флавио Бриаторе, который был недавно назначен на пост исполнительного советника команды. Кроме того, сообщается, что тот факт, что с 2026 года французский гоночный коллектив будет выступать на двигателях "Мерседеса", также повлиял на решение испанца.
Напомним, Сайнс покинет "Феррари" по окончании нынешнего сезона Формулы-1.
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