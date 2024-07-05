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Вольфф раскрыл, что сказал Сайнсу, когда обсуждал с ним переход в Мерседес

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Тото Вольфф вновь заявил, что не намерен торопиться с принятием решения

Вольфф раскрыл, что сказал Сайнсу, когда обсуждал с ним переход в Мерседес

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф вновь заявил, что не намерен торопиться с принятием решения по поводу сменщика Льюиса Хэмилтона в команде, а также поделился подробностями недавнего разговора с испанцем Карлосом Сайнсом, который покинет "Феррари" по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

"Я не хочу торопиться с принятием решения и намерен как можно дольше оставлять все варианты открытыми. Когда я разговаривал с Карлосом, то сказал ему: Не уверен, что ты сможешь ждать так долго, как я бы хотел, чтобы ты ждал", - приводит слова Вольффа издание Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Карлос Сайнс перейдет в "Альпин".

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 135 очков.

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