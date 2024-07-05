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Берман: Заменить Хэмилтона в Феррари? Трудно не думать об этом

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19-летний пилот ответил на вопрос о возможности заменить Льюиса Хэмилтона в "Феррари"

Берман: Заменить Хэмилтона в Феррари? Трудно не думать об этом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

19-летний британский пилот Оливер Берман, который присоединится к "Хаасу" в 2025 году, поделился мнением о возможности стать боевым гонщиком "Феррари" в будущем.

"Всё, что я могу делать, - это показывать себя с лучшей стороны. Такова моя цель. Остальное не в моей власти. В данный момент я сосредоточен на своём будущем в "Хаасе", и на самом деле мне очень не терпится приступить к работе.

Смогу ли заменить Льюиса Хэмилтона, когда он завершит карьеру? Трудно не думать об этом, но я всё-таки стараюсь этого не делать. Между мной и "Феррари" пока не было ничего конкретного. Мы ещё должны обсудить это, чтобы я понимал, что именно им нужно", - приводит слова Бермана RaceFans.

Берман является пилотом молодёжной программы "Феррари".

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