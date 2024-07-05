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Норрис, Стролл и Пиастри стали лучшими в первой практике Гран-при Великобритании
В Сильверстоуне завершилась первая свободная практика Гран-при Великобритании
Фото: Beyond the Flag
В Сильверстоуне завершилась первая свободная практика Гран-при Великобритании. Лучший результат продемонстрировал гонщик "Макларена" Ландо Норрис. Вторым был канадский пилот Лэнс Стролл, представляющий "Астон Мартин". Тройку сильнейших замкнул напарник Норриса Оскар Пиастри.
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал четвёртый результат.
Гран-при Великобритании. Первая свободная практика:
1. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.27,420.
2. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,134.
3. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,211.
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,309.
5. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,318.
6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,374.
7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,438.
8. Шарль Леклер ("Феррари") +0,483.
9. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,505.
10. Эстебан Окон ("Альпин") +0,554.
11. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0,662.
12. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +0,834.
13. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,057.
14. Оливер Берман ("Хаас") +1,116.
15. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1,170.
16. Александер Албон ("Уильямс") +1,229.
17. Джек Дуэн ("Альпин") +1,315.
18. Франко Колапинто ("Уильямс") +1,658.
19. Исак Хаджар ("Ред Булл") +1,850.
20. Юки Цунода ("РБ") +2,444.
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