Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тото Вольфф анонсировал обновление Мерседеса
Немецкая команда прибавит в скорости
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкая команда Формулы-1 "Мерседес" подготовит новинки для ближайших Гран-при. Об этом рассказал руководитель гоночного коллектива Тото Вольфф.
"С точки зрения скорости, это ещё не всё. Мы привезём обновления в Будапеште и Спа. Нам не следует расслабляться. На прошлой неделе мы одержали победу благодаря столкновению Ферстаппена и Норриса, но в этот раз победа у нас по праву", — приводит слова Вольффа BBC.
В настоящий момент "Мерседес" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 221 очко.
Популярное сейчас
- "Откровенную ложь не комментирую". Директор Днепра-1 отреагировал на заявление Березы
- Более 40 ракет. Зеленский показал последствия последней атаки россиян по Украине
- Свитолина будет бороться за выход в 1/4 финала, остальные представительницы будут играть в парах на второй неделе Wimbledon
- Ущерб Макларена и Ред Булл после столкновения пилотов составил около 600 тысяч евро
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО