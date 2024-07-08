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Тото Вольфф анонсировал обновление Мерседеса

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Немецкая команда прибавит в скорости

Тото Вольфф анонсировал обновление Мерседеса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Немецкая команда Формулы-1 "Мерседес" подготовит новинки для ближайших Гран-при. Об этом рассказал руководитель гоночного коллектива Тото Вольфф.

"С точки зрения скорости, это ещё не всё. Мы привезём обновления в Будапеште и Спа. Нам не следует расслабляться. На прошлой неделе мы одержали победу благодаря столкновению Ферстаппена и Норриса, но в этот раз победа у нас по праву", — приводит слова Вольффа BBC.

В настоящий момент "Мерседес" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 221 очко.

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Тото Вольфф
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