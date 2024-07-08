Тото Вольфф анонсировал обновление Мерседеса

Немецкая команда Формулы-1 "Мерседес" подготовит новинки для ближайших Гран-при. Об этом рассказал руководитель гоночного коллектива Тото Вольфф.

"С точки зрения скорости, это ещё не всё. Мы привезём обновления в Будапеште и Спа. Нам не следует расслабляться. На прошлой неделе мы одержали победу благодаря столкновению Ферстаппена и Норриса, но в этот раз победа у нас по праву", — приводит слова Вольффа BBC.

В настоящий момент "Мерседес" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 221 очко.