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Феррари объявила об уходе технического директора
Энрико Кардиле покинет итальянскую команду
Технический директор "Феррари" Энрико Кардиле покинет итальянскую команду. Об этом пишет пресс-служба гоночного коллектива.
"Феррари" объявляет, что Энрико Кардиле покидает компанию, тем самым оставляя свою должность технического директора. Все сотрудники команды благодарят Энрико за его многолетний труд", — говорится в сообщении "Феррари".
В "Феррари" отметили, что обязанности Кардиле временно исполнять будет руководитель команды Фредерик Вассёр.
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