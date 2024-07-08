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Феррари объявила об уходе технического директора

Автоспорт

Энрико Кардиле покинет итальянскую команду

Феррари объявила об уходе технического директора

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Технический директор "Феррари" Энрико Кардиле покинет итальянскую команду. Об этом пишет пресс-служба гоночного коллектива.

"Феррари" объявляет, что Энрико Кардиле покидает компанию, тем самым оставляя свою должность технического директора. Все сотрудники команды благодарят Энрико за его многолетний труд", — говорится в сообщении "Феррари".

В "Феррари" отметили, что обязанности Кардиле временно исполнять будет руководитель команды Фредерик Вассёр.

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