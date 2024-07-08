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Ред Булл готовит обновления к Гран-при Венгрии
В команде надеются, что это поможет вернуться к борьбе за чемпионство
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что на Гран-при Венгрии на болид будет установлен новый аэродинамический пакет обновлений, который должен сделать автомобиль на полторы десятых секунды быстрее. Этап пройдёт с 19 по 21 июля.
"Это должно сработать. В противном случае это будет выглядеть не очень хорошо", — приводит слова Марко F1-Insider.
Напомним, Макс Ферстаппен не сумел победить на протяжении двух подряд Гран-при впервые с 2022 года.
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