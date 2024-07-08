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Льюис Хэмилтон стал самым возрастным победителем этапа Ф-1 в XXI веке
Пилот немецкой команды обошел Кими Райкконена
Фото: Autoblog.nl
Семикратный чемпион мира и пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон, вчера, 7 июля, одержавший победу на Гран-при Великобритании, установил сразу несколько рекордов.
В частности 39-летний Хэмилтон стал самым возрастным победителем этапа Формулы-1 в XXI веке, превзойдя достижение Кими Райкконена, установленное в 2018 году.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка:
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 52 круга.
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.465.
3. Ландо Норрис ("Макларен") +7.547.
4. Оскар Пиастри ("Макларен") +12.429.
5. Карлос Сайнс ("Феррари") +47.318.
6. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +55.722.
7. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +56.569.
8. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1:03.577.
9. Алекс Албон ("Уильямс") +1:08.387.
10. Юки Цунода ("РБ") +1:19.303.
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