Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера
+1 в копилку пилота
Фото: ESPN
Семикратный чемпион мира и пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон обошёл прославленного гонщика Михаэля Шумахера по числу сезонов, в которых выигрывал Гран-при в Формуле-1. У Хэмилтона на счету 16 сезонов, а у Шумахера — 15.
Напомним, вчера, 7 июля, Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. 39-летний Хэмилтон стал самым возрастным победителем этапа Формулы-1 в XXI веке, превзойдя достижение Кими Райкконена, установленное в 2018 году. Также он стал первым гонщиком в истории, сумевшим девять раз выиграть на одной трассе.
В настоящий момент в общем зачёте пилотов в активе британца 110 очков.
Популярное сейчас
- Динамо договорилось об аренде двух своих игроков в зарубежные клубы
- Более 40 ракет. Зеленский показал последствия последней атаки россиян по Украине
- Береза - о потенциальном инвесторе Днепра-1: Это украинцы, но не из Украины
- Ущерб Макларена и Ред Булл после столкновения пилотов составил около 600 тысяч евро
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО