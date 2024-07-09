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Астон Мартин объявил о переходе бывшего технического директора Феррари Энрико Кардиле
Команда быстро переманила специалиста
Фото: Твиттер
Энрико Кардиле станет новым техническим директором "Астон Мартин". Об этом пишет пресс-служба британской команды. Ранее Кардиле занимал аналогичную должность в "Феррари". Вчера, 8 июля, "Скудерия" объявила, что он оставит свой пост.
Должность в британской команде Энрико займёт в 2025 году. Точная дата пока не называется.
"С нетерпением жду возможности присоединиться к "Астон Мартин". Это уникальная возможность стать частью большого путешествия. Для меня личный и профессиональный вызов. С нетерпением жду, когда наконец смогу приступить к работе", — сказал Кардиле.
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