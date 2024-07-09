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Даниэль Риккардо: Надеюсь, в моём болиде большая дыра

Автоспорт

Австралийский пилот недоволен скоростью болида

Даниэль Риккардо: Надеюсь, в моём болиде большая дыра

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский пилот команды "РБ" Даниэль Риккардо поделился, что болиду не хватало скорости во время гонки Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Напомним, Риккардо финишировал 13-м.

"Надеюсь, в моём болиде большая дыра, которую я пока не заметил, и именно по этой причине мы такие медленные. Юки заработал одно очко, он хорошо выступил, но я думаю, что как команда мы были не очень конкурентоспособны в этот уикенд.

Мне, конечно, пришлось тяжелее в гонке. Я до сих пор не совсем уверен в причинах. Были моменты, когда инженер говорил мне, что я отставал примерно на восемь десятых секунды, и я был весьма удивлён, услышав это, потому что чувствовал, что только что проехал хороший круг. Нужно выяснить, почему у меня возникло больше проблем, чем у Юки", — приводит слова Риккардо Speedcafe.

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Даниэль Риккардо
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