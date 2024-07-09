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Кристиан Хорнер: Было обидно потерять Переса в первом сегменте квалификации
Руководитель Ред Булл высказался о форме пилота
Руководитель австрийской команды Формулы-1 "Ред Булл" Кристиан Хорнер прокомментировал текущую форму пилота своего коллектива мексиканца Серхио Переса, набравшего 15 очков за последние шесть сезонов.
"Серхио знает, что недопустимо не набирать очки. Он знает свою роль и цель. Никто больше, чем Серхио, не хочет снова обрести свою форму. Мы должны набирать очки на этой машине. Конечно, у нас в команде возникает разочарование, когда обе машины находятся так далеко друг от друга. Поэтому было обидно потерять Серхио в первом сегменте квалификации.
В Сильверстоуне мы были уверены, что Перес должен был войти в шестёрку лучших. Так что его вылет в гравий испортил нам планы. Ведь мы очень хорошо понимаем: чтобы выиграть Кубок конструкторов, нам нужны оба гонщика", — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.
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