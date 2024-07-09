  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Кристиан Хорнер: Было обидно потерять Переса в первом сегменте квалификации
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристиан Хорнер: Было обидно потерять Переса в первом сегменте квалификации

Автоспорт

Руководитель Ред Булл высказался о форме пилота

Кристиан Хорнер: Было обидно потерять Переса в первом сегменте квалификации

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель австрийской команды Формулы-1 "Ред Булл" Кристиан Хорнер прокомментировал текущую форму пилота своего коллектива мексиканца Серхио Переса, набравшего 15 очков за последние шесть сезонов.

"Серхио знает, что недопустимо не набирать очки. Он знает свою роль и цель. Никто больше, чем Серхио, не хочет снова обрести свою форму. Мы должны набирать очки на этой машине. Конечно, у нас в команде возникает разочарование, когда обе машины находятся так далеко друг от друга. Поэтому было обидно потерять Серхио в первом сегменте квалификации.

В Сильверстоуне мы были уверены, что Перес должен был войти в шестёрку лучших. Так что его вылет в гравий испортил нам планы. Ведь мы очень хорошо понимаем: чтобы выиграть Кубок конструкторов, нам нужны оба гонщика", — заявил Хорнер в интервью Sky Sports.

По теме
yellow-arrow
Даниэль Риккардо: Надеюсь, в моём болиде большая дыра
yellow-arrow
Астон Мартин объявил о переходе бывшего технического директора Феррари Энрико Кардиле
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера
Red Bull Кристиан Хорнер Серхио Перес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости