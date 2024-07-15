Карлос Сайнс хотел бы перейти в Мерседес или Ред Булл

29-летний испанский автогонщик, сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса, действующий пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс-младший ждёт возможности перейти в "Мерседес" или "Руд Булл", заявил журналист Sky Sports Крэйг Слейтер.

"Пару месяцев назад я сообщил, что Карлос не собирается переходить в "Мерседес". Это произошло потому, что он тогда хотел, чтобы решение о его будущем было принято уже здесь и сейчас. В "Мерседесе" же хотели отложить разговор о переходе в команду до конца года. Но уже сейчас Карлос ждёт не только хода в "Мерседесе", но и возможное вакантное место в "Ред Булл", где Серхио Перес борется за своё положение.

Масла в огонь подлил и Тото после Гран-при Великобритании, заявив, что Карлос вновь проявляет интерес к ним, и сравнил это цитатой Берни: "Как сказал Берни: на прошлой неделе у меня было одно мнение, на этой неделе у меня другое". И в немецком коллективе по-прежнему не хотят спешить с принятием решения по второму пилоту на следующий год, активно следя и за Антонелли, и за Сайнсом", — заявил Слейтер в эфире Sky Sports.