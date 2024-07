Льюис Хэмилтон стал амбассадором Dior

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал амбассадором французского бренда Dior. Об этом информирует пресс-служба компании.

Также отмечается, что британский гонщик станет автором своей капсульной коллекции. Она будет создана совместно с креативным директором мужской линии модного дома Кимом Джонсом. Некоторые ткани были произведены в африканских странах, в частности в Буркина-Фасо.

Хэмилтон с давних пор интересуется модой и регулярно участвует в модных показах.

The House is pleased to welcome F1 icon @LewisHamilton as the newest Dior Ambassador with the release of a winter-ready Lifestyle Capsule in a guest collaboration with Kim Jones.#DiorLewisHamilton pic.twitter.com/4qqufbTRy5