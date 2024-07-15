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Организаторы ГП Венгрии показали кубок победителя

Автоспорт

Нас ожидает интересная гонка

Организаторы ГП Венгрии показали кубок победителя

Mercedes-AMG F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба автодрома "Хунгароринг" показала фото кубка, который достанется победителю Гран-при Венгрии 2024 года. Этап пройдёт в предстоящий уикенд с 19 по 21 июля.

"Трофей", — говорится в сообщении организаторов венгерского этапа.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 255 очков. Норрис занимает второе место. На его счету 171 балл.

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