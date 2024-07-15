Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Организаторы ГП Венгрии показали кубок победителя
Нас ожидает интересная гонка
Mercedes-AMG F1
Пресс-служба автодрома "Хунгароринг" показала фото кубка, который достанется победителю Гран-при Венгрии 2024 года. Этап пройдёт в предстоящий уикенд с 19 по 21 июля.
"Трофей", — говорится в сообщении организаторов венгерского этапа.
В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 255 очков. Норрис занимает второе место. На его счету 171 балл.
The trophy????#hungaroring #F1Hungary #HungarianGP #Herendporcelain pic.twitter.com/AhUkjmdF5C— Hungaroring (@HungaroringF1) July 15, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сегодня начинается чемпионат Европы U-19. Украина представлена
- Слезы Месси, молчание Хамеса, геройство Мартинеса. Аргентина - Колумбия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Аргентина – чемпион Копа Америка-2024. Решающий гол забил звезда Интера
- Карлос Сайнс хотел бы перейти в Мерседес или Ред Булл
- Первый квалификационный раунд ЛЧ. Чемпион Литвы близок к матчам с конкурентом Украины, конкурент Шахтера ожидает оппонента
- Де ла Фуэнте выиграл с Испанией Евро U19 и U21. 6 игроков молодежек-чемпионов попали на ЧЕ-2024
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн