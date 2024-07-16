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Хаас объявил о продлении сотрудничества с Феррари до конца 2028 года
Американская команда Формулы-1 объявила о продления сотрудничества с "Феррари"
Американская команда Формулы-1 "Хаас" объявила о продления сотрудничества с "Феррари". Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, силовые агрегаты "Скудерии" будут использоваться "Хаасом" вплоть до конца 2028 года.
"Я очень рад, что мы продлили наши отношения с "Феррари" до 2028 года. Это решение станет залогом стабильности при переходе к новым правилам для силовых установок, а также ключевой частью нашего дальнейшего развития.
Отношения с "Феррари" всегда были для нас особенными. Команда остаётся нашим ценным партнёром на протяжении последних девяти сезонов. Я рад, что теперь у нас впереди будет ещё несколько сезонов, и благодарю Фредерика Вассёра и многих других сотрудников "Феррари" за то, что они продолжают верить в наш проект", - сказал руководитель "Хааса" Аяо Комацу.
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