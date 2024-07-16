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Ферстаппен: Если бы регламент составлял я, сделал бы это по-другому
Пилот "Ред Булл" - о своём отношении к текущей версии технического регламента на 2026 год
Фото: Oracle Red Bull Racing
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своём отношении к текущей версии технического регламента Ф-1 на 2026 год.
"Мне больше не приходилось ездить в симуляторе на машине. Но определённо есть ещё много вещей, которые следует дорабатывать, чтобы получить хорошую картинку. Как я говорил ранее, сейчас мы находимся на середине пути, когда можно выступать с большим объёмом критики. Однако, когда сядешь за руль болида и проедешь за ним, приходит понимание, что будет не так плохо, даже весело.
Если бы мне пришлось составлять новый регламент, то я написал бы всё по-другому. Конечно, понимаю, что наш мир меняется, и нам надо привлечь в Ф-1 больше производителей. Так что с этой точки зрения мы, вероятно, должны двигаться именно в этом направлении.
Что бы лично мне хотелось изменить в регламенте до его увтерждения? Вес. Вес болида. Нереально соблюдать его, учитывая то, как строятся машины сейчас", - приводит слова Макса портал Motorsport Week.
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