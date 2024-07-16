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Ред Булл подозревает Макларен в создании запрещённого элемента

Автоспорт

Речь идет о запрещенном канале охлаждения

Ред Булл подозревает Макларен в создании запрещённого элемента

Фото: Sky Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" подозревает британский коллектив "Макларен" в создании и использовании запрещённого канала охлаждения, по сообщениям аккаунта RBR Daily.

ФИА разрешает командам устанавливать датчики на тормозные диски во время пятничной тренировки для сбора данных, но начиная с субботы дыры в дисках должны либо исчезнуть, либо быть заделаны. По наблюдениям "Ред Булл", в некоторых гонках дыры были открыты. ФИА внимательно изучила жалобу, но дыры были закрыты в двух последних гонках. "Макларен" заклеил их скотчем.

После двенадцати этапов в Кубке конструкторов "Ред Булл" занимает первое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 373 очка. На втором месте идёт итальянский коллектив "Феррари", у которых 301 очко. На третьем месте британская команда "Макларен" с 295 очками.

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