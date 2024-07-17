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Тото Вольфф: На месте Ферстаппена пока не рассматривал бы вариант с Мерседесом
Что-то пошло не по плану
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф поделился мнением о возможном переходе нидерландского гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена в свою команду.
"Думаю, нам всё ещё нужно посмотреть на себя со стороны и сказать: "Что мы можем сделать, чтобы иметь машину, способную соревноваться с двумя командами впереди и делать это более регулярно?" И, как мне кажется, сейчас тот момент, когда мы вправе сказать, что можем стать гаванью или пунктом назначения для лучших пилотов, включая Макса. Но мы ещё всё-таки не достигли этого, поэтому на его месте я бы не рассматривал такой вариант. Пока", — приводит слова Вольффа PlanetF1.
Ранее Вольф высказался на тему сменщика Льюиса Хэмилтона в "Мерседесе".
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