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Мик Шумахер: Выбор Калоса Сайнса будет влиять на всё

Автоспорт

Пилот высказался о своем будущем

Мик Шумахер: Выбор Калоса Сайнса будет влиять на всё

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший пилот Формулы-1 немец Мик Шумахер признался, что решение испанца Карлоса Сайнса-младшего, выбирающего себе новую команду, может определить его будущее в "Королевских гонках".

"Его выбор будет влиять на всё, в зависимости от того, куда он пойдёт, могут открыться или закрыться несколько мест", — приводит слова Шумахера издание Sport.es.

Напомним, Шумахер является резервным гонщиком команды Формулы-1 "Мерседес". В немецкую команду он перешёл после того, как покинул американский коллектив "Хаас" после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В "Хаасе" Мик был боевым пилотом.

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