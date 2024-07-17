Мик Шумахер: Выбор Калоса Сайнса будет влиять на всё

Бывший пилот Формулы-1 немец Мик Шумахер признался, что решение испанца Карлоса Сайнса-младшего, выбирающего себе новую команду, может определить его будущее в "Королевских гонках".

"Его выбор будет влиять на всё, в зависимости от того, куда он пойдёт, могут открыться или закрыться несколько мест", — приводит слова Шумахера издание Sport.es.

Напомним, Шумахер является резервным гонщиком команды Формулы-1 "Мерседес". В немецкую команду он перешёл после того, как покинул американский коллектив "Хаас" после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В "Хаасе" Мик был боевым пилотом.