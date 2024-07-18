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Хаас объявил об уходе Кевина Магнуссена

Автоспорт

В "Хаасе" объявили о предстоящем расставании с Кевином Магнуссеном

Хаас объявил об уходе Кевина Магнуссена

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская команда Формулы-1 "Хаас" объявила, что датский гонщик Кевин Магнуссен покинет гоночный коллектив по истечении срока контракта в конце 2024 года.

Об этом официально сообщила пресс-служба команды.

Ранее американская команда Формулы-1 заключила долгосрочный контракт с 19-летним британским гонщиком Формулы-2 Оливером Берманом. Также по окончании нынешнего сезона "Хаас" покинет немецкий пилот Нико Хюлькенберг.

Напомним, издание Pit Debrief сообщило, что французский гонщик Эстебан Окон уже подписал многолетний контракт с американским гоночным коллективом. По сведениям источника, официальное объявление, как ожидается, должно быть сделано на Гран-при Бельгии.

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формула-1 Кевин Магнуссен Haas
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