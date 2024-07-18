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Зак Браун: Похоже, Ред Булл боится Ферстаппена

Автоспорт

Генеральный директор "Макларена" вновь раскритиковал "Ред Булл"

Зак Браун: Похоже, Ред Булл боится Ферстаппена

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун вновь выступил с критикой в адрес команды "Ред Булл" и руководителя ее Кристиана Хорнера.

"Похоже, Ред Булл боится Макса. Мы очень честны с нашими гонщиками. Если никто не говорит Ферстаппену, что то, что он сделал, не соответствует правилам, почему он должен думать иначе? Но чтобы Кристиан вышел на радио и прямо указал на проблему Ландо - кого вы обманываете? Все это видели. Правила очень чёткие: нужно оставить пространство. Он этого не сделал. Зачем ему нужно было что-то говорить? Это просто казалось совершенно неуместным", - приводит слова Брауна Racingnews365 со ссылкой на The Independent.

Ранее Зак Браун после столкновения Ландо Норриса ("Макларен") и Макса Ферстаппена ("Ред Булл") на Гран-при Австрии заявил, что разочаровался в команде "Быков", так как их руководство поощряет действия Макса на трассе во время гонки, даже если они противоречат правилам.

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формула-1 Макс Ферстаппен Red Bull Зак Браун
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