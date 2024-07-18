Феррари готовит обновление на Гран-при Венгрии

Команда Формулы-1 "Феррари" привезёт модифицированную версию днища болида на Гран-при Венгрии, чтобы избавиться от проблем с подпрыгиванием, которые мешали в последних гонках. Об этом сообщает Motorsport. Этап пройдёт с 19 по 21 июля.

Напомним, в Барселоне командой был представлен пакет обновлений. В результате проделанных изменений возникло сильное дельфинирование, что привело к ухудшению результатов. После использования обновления на двух этапах команда решила вернуться к своему предыдущему днищу, которое было представлено на Гран-при Эмилии-Романьи.

"Мы усердно работали на заводе, и поэтому в Будапеште мы представим усовершенствованную конструкцию днища, которая, как мы считаем, даст гонщикам машину, которая позволит им ехать на максимум", — приводит слова Вассёра Motorsport.