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Феррари готовит обновление на Гран-при Венгрии

Автоспорт

Команда намерена модифицировать днище болида

Феррари готовит обновление на Гран-при Венгрии

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" привезёт модифицированную версию днища болида на Гран-при Венгрии, чтобы избавиться от проблем с подпрыгиванием, которые мешали в последних гонках. Об этом сообщает Motorsport. Этап пройдёт с 19 по 21 июля.

Напомним, в Барселоне командой был представлен пакет обновлений. В результате проделанных изменений возникло сильное дельфинирование, что привело к ухудшению результатов. После использования обновления на двух этапах команда решила вернуться к своему предыдущему днищу, которое было представлено на Гран-при Эмилии-Романьи.

"Мы усердно работали на заводе, и поэтому в Будапеште мы представим усовершенствованную конструкцию днища, которая, как мы считаем, даст гонщикам машину, которая позволит им ехать на максимум", — приводит слова Вассёра Motorsport.

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Комментарии
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Полiccя (Житомир)
18.07.2024 в 17:14
Феррарі це одна з найкращих команда боліди якої після оновлень починають їхати повільніше
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Комментарии 1
avatar
Полiccя (Житомир)
18.07.2024 в 17:14
Феррарі це одна з найкращих команда боліди якої після оновлень починають їхати повільніше
Ответить
0
0

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