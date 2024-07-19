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Карлос Сайнс показал лучший результат в первой свободной практике ГП Венгрии
Испанец обогнал Макса Ферстаппена
Фото: twitter.com/F1
На автодроме "Хунгароринг" завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат продемонстрировал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Вторым был пилот Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл". Тройку сильнейших замкнул напарник Сайнса Шарль Леклер.
Гран-при Венгрии. Первая свободная практика:
1. Карлос Сайнс ("Феррари") — 1.18,713.
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,276.
3. Шарль Леклер ("Феррари") +0,298.
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,424.
5. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +0,467.
6. Ландо Норрис ("Макларен") +0,498.
7. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,536.
8. Юки Цунода ("РБ") +0,547.
9. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,552.
10. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,574.
11. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,727.
12. Даниэль Риккардо ("РБ") +0,865.
13. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,973.
14. Александер Албон ("Уильямс") +1,081.
15. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,091.
16. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,172.
17. Пьер Гасли ("Альпин") +1,263 .
18. Эстебан Окон ("Альпин") +1,310.
19. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,582.
20. Оливер Берман ("Хаас") +1,658.
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