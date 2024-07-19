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Ландо Норрис - лучший по итогам второй практики Гран-при Венгрии
Шарль Леклер повредил крыло
Фото: Beyond the Flag
На автодроме "Хунгароринг" завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат продемонстрировал гонщик "Макларена" Ландо Норрис. Вторым был пилот Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл". Тройку сильнейших замкнул гонщик "Феррари" Карлос Сайнс.
Пилот "Феррари" Шарль Леклер не справился с управлением и столкнулся с барьерами, в результате чего повредил переднее антикрыло.
Гран-при Венгрии. Вторая свободная практика:
1. Ландо Норрис ("Макларен") — 1.17,788.
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,243.
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,397.
4. Серхио Перес ("Ред Булл") + 0,467.
5. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,506.
6. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,527.
7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,575.
8. Даниэль Риккардо ("РБ") +0,583.
9. Александер Албон ("Уильямс") +0,726.
10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,731.
11. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +0,798.
12. Логан Сарджент ("Уильямс") +0,823.
13. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,830.
14. Эстебан Окон ("Альпин") +0,966.
15. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,003.
16. Пьер Гасли ("Альпин") +1,100.
17. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,391.
18. Шарль Леклер ("Феррари") +1,498.
19. Юки Цунода ("РБ") +1,818.
20. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +2,279.
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