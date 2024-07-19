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Ландо Норрис - лучший по итогам второй практики Гран-при Венгрии

Автоспорт

Шарль Леклер повредил крыло

Ландо Норрис - лучший по итогам второй практики Гран-при Венгрии

Фото: Beyond the Flag

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На автодроме "Хунгароринг" завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат продемонстрировал гонщик "Макларена" Ландо Норрис. Вторым был пилот Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл". Тройку сильнейших замкнул гонщик "Феррари" Карлос Сайнс.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер не справился с управлением и столкнулся с барьерами, в результате чего повредил переднее антикрыло.

Гран-при Венгрии. Вторая свободная практика:

1. Ландо Норрис ("Макларен") — 1.17,788.

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,243.

3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,397.

4. Серхио Перес ("Ред Булл") + 0,467.

5. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,506.

6. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,527.

7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,575.

8. Даниэль Риккардо ("РБ") +0,583.

9. Александер Албон ("Уильямс") +0,726.

10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,731.

11. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +0,798.

12. Логан Сарджент ("Уильямс") +0,823.

13. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,830.

14. Эстебан Окон ("Альпин") +0,966.

15. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,003.

16. Пьер Гасли ("Альпин") +1,100.

17. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,391.

18. Шарль Леклер ("Феррари") +1,498.

19. Юки Цунода ("РБ") +1,818.

20. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +2,279.

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