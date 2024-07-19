Эстебан Окон подписал контракт с Хаасом

Официальный анонс о том, что пилот "Альпин" Эстебан Окон переходит в "Хаас", должен был быть объявлен вчера, 18 июля, но был перенесён на следующую неделю. Об этом в эфире телеканала CANAL + 1 сообщил обозреватель и журналист Формулы-1 Жульен Фебро.

Кроме того, Эстебан Окон, вероятно, уже подписал контракт с командой.

Напомним, в сегодняшней второй тренировке Гран-при Венгрии французский пилот показал 14-й результат. В личном зачёте Формулы-1 занимает 18-ю позицию, имея на своём счету три очка. В кубке конструкторов "Альпин" занимает восьмое место с девятью очками, а "Хаас" — седьмое место с 27 очками.