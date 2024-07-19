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Макс Ферстаппен: Мы привносим в машину довольно много обновлений

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Посмотрим, сработает ли это

Макс Ферстаппен: Мы привносим в машину довольно много обновлений

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что успех пакета обновлений австрийской команды на Гран-при Венгрии будет иметь решающее значение для того, как пройдёт оставшаяся часть сезона Формулы-1.

"Если он не даст нам хорошего времени на круге, то я не знаю, как будет развиваться остальная часть сезона. Но в то же время я также не знаю, чего ожидать от других команд. Так что мы просто сосредоточимся на себе. Мы привносим в машину довольно много обновлений. Это немного больше того, что мы уже сделали. И, конечно, я надеюсь, что это добавит нам скорости.

В последних нескольких гонках у нас не было самой быстрой машины. Поэтому я не ожидаю, что ситуация внезапно изменится. Надеюсь, обновления дадут нам хороший импульс, но на данный момент я просто хочу посмотреть, как всё это будет работать в этот уикенд", — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Напомним, австрийская команда "Ред Булл" привезла обновления на Гран-при Венгрии, которые получит только Макс Ферстаппен.

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