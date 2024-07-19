Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макс Ферстаппен: Мы привносим в машину довольно много обновлений
Посмотрим, сработает ли это
Фото: Getty Images
Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что успех пакета обновлений австрийской команды на Гран-при Венгрии будет иметь решающее значение для того, как пройдёт оставшаяся часть сезона Формулы-1.
"Если он не даст нам хорошего времени на круге, то я не знаю, как будет развиваться остальная часть сезона. Но в то же время я также не знаю, чего ожидать от других команд. Так что мы просто сосредоточимся на себе. Мы привносим в машину довольно много обновлений. Это немного больше того, что мы уже сделали. И, конечно, я надеюсь, что это добавит нам скорости.
В последних нескольких гонках у нас не было самой быстрой машины. Поэтому я не ожидаю, что ситуация внезапно изменится. Надеюсь, обновления дадут нам хороший импульс, но на данный момент я просто хочу посмотреть, как всё это будет работать в этот уикенд", — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
Напомним, австрийская команда "Ред Булл" привезла обновления на Гран-при Венгрии, которые получит только Макс Ферстаппен.
Популярное сейчас
- Клубы УПЛ проголосовали за вариант замены для Днепра-1. Большинство - за Минай
- Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной
- Полесье будет фигурировать в жеребьевке 3-го раунда квалификации ЛК. Благодаря рейтингу соперника есть посев. Потенциальные соперники
- Тото Вольфф: На месте Ферстаппена пока не рассматривал бы вариант с Мерседесом
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Во Львове совершено покушение на Фарион – экс-депутатка в критическом состоянии из-за ранения