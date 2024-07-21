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Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Венгрии, Норрис – второй
Результаты гонки Гран-при Венгрии
Сегодня, 21 июля в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоялась гонка Гран-при Венгрии. Победу в заезде праздновал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Лэндо Норриса (+2,141), а ТОП-3 замкнул представитель "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+14,880).
Результаты гонки Гран-при Венгрии:
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