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Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Венгрии, Норрис – второй

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Результаты гонки Гран-при Венгрии

Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Венгрии, Норрис – второй

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 июля в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоялась гонка Гран-при Венгрии. Победу в заезде праздновал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Лэндо Норриса (+2,141), а ТОП-3 замкнул представитель "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+14,880).

Результаты гонки Гран-при Венгрии:

Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Венгрии, Норрис – второй - изображение 1

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