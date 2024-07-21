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Ферстеппен ответил критикам: Пусть идут в задницу
Кратко и по делу
Фото: Твиттер
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал
"Это спорт, здесь бывают эмоции в радиопереговорах. Если вам что-то не нравится – не смотрите и не слушайте. Что говорят критики? Пусть идут в жопу.
На меня кучу дерьма вылили в Австрии, теперь здесь. Рассказывают, что я меняю траекторию при торможении и прочее бла-бла-бла.
В Венгрии мы не могли бороться с "Макларенами", но вполне могли быть третьими. Надо было сделать все, чтобы оказаться на подиуме. От команды была неправильная стратегия" – сказал гонщик.
Напомним, что после гонки Гра-при Венгрии Ферстаппен сохраняет лидерство в зачете пилотов Формулы-1 – имеет в своем активе 265 очков.
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