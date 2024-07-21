Ферстеппен ответил критикам: Пусть идут в задницу

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты гонки Гран-при Венгрии (6-я позиция). Его слова цитирует Motorsport:

"Это спорт, здесь бывают эмоции в радиопереговорах. Если вам что-то не нравится – не смотрите и не слушайте. Что говорят критики? Пусть идут в жопу.

На меня кучу дерьма вылили в Австрии, теперь здесь. Рассказывают, что я меняю траекторию при торможении и прочее бла-бла-бла.

В Венгрии мы не могли бороться с "Макларенами", но вполне могли быть третьими. Надо было сделать все, чтобы оказаться на подиуме. От команды была неправильная стратегия" – сказал гонщик.

Напомним, что после гонки Гра-при Венгрии Ферстаппен сохраняет лидерство в зачете пилотов Формулы-1 – имеет в своем активе 265 очков.