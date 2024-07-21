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Хэмилтон установил историческое достижение, заняв третью позицию в гонке Гран-при Венгрии
Легендарный пилот
Фото: Sky Sports
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон
Для гонщика сегодняшний подиум стал 200-м в его профессиональной карьере. Хэмилтон – первый в истории Формулы-1 пилот, кому удалось перевалить за две сотни подиумов.
В текущем сезоне Льюис уже трижды заезжал в ТОП-3. Вторым в истории по количеству подиумов является Михаэль Шумахер (155), а ТОП-3 замыкает Себастьян Феттель (122).
Напомним, ранее Ферстаппен
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