Хэмилтон: Со стороны Ферстаппена враждебность будет всегда

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал столкновение с гонщиком "Ред Булл" Максом Ферстаппеном, которое произошло в концовке Гран-при Венгрии.

Нидерландец в борьбе за третью позицию в последний момент нырнул внутрь в первом повороте, не сумел затормозить и после блокировки колёс поехал прямо. В результате пилот "Ред Булл" наехал задним левым колесом на переднее правое колесо болида британца.

"Это похоже на гоночный инцидент, но подобные ошибки легко допустить. Не думаю, что должна быть какая-то враждебность, но с его стороны она, конечно, всегда будет", — приводит слова Хэмилтона The Independent.

Напомним, Хэмилтон в итоге занял третье место, а Ферстаппен был пятым.