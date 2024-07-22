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Хэмилтон: Со стороны Ферстаппена враждебность будет всегда
Пилот высказался о столкновении с Максом
Фото: Republic World
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал столкновение с гонщиком "Ред Булл" Максом Ферстаппеном, которое произошло в концовке Гран-при Венгрии.
Нидерландец в борьбе за третью позицию в последний момент нырнул внутрь в первом повороте, не сумел затормозить и после блокировки колёс поехал прямо. В результате пилот "Ред Булл" наехал задним левым колесом на переднее правое колесо болида британца.
"Это похоже на гоночный инцидент, но подобные ошибки легко допустить. Не думаю, что должна быть какая-то враждебность, но с его стороны она, конечно, всегда будет", — приводит слова Хэмилтона The Independent.
Напомним, Хэмилтон в итоге занял третье место, а Ферстаппен был пятым.
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