Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Сайнс: Феррари не хватало темпа по сравнению с машинами, ехавшими впереди
Пилот высказался о результатах команды
Фото: marca.com
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся вчера, 21 июля, в Модьороде.
Напомним, испанец финишировал шестым.
"Тяжёлая гонка для меня. Старт не был хорошим, а в Венгрии это важно. Старт испортил первые два отрезка, пришлось обгонять машины, чтобы оказаться на шестом месте, и с этого момента гонка прошла в одиночестве.
На последнем отрезке я мог атаковать сильнее из-за задержки на "харде", но в целом, и это было понятно в квалификации, нам не хватало темпа по сравнению с машинами, ехавшими впереди", — приводит слова Сайнса пресс-служба "Феррари".
Напомним, победителем Гран-при Венгрии — 2024 стал пилот "Макларена" Оскар Пиастри.
Популярное сейчас
- Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ
- Сегодня Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы
- Сборная Украины вышла ½ Евро U19 в четвертый раз. Финал был всего один
- Формула-1. Пиастри побеждает в гонке Гран-при Венгрии, Норрис – второй
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Президент Миная: Мы боролись до последнего, а на это всем наплевать