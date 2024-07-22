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Карлос Сайнс: Феррари не хватало темпа по сравнению с машинами, ехавшими впереди

Автоспорт

Пилот высказался о результатах команды

Карлос Сайнс: Феррари не хватало темпа по сравнению с машинами, ехавшими впереди

Фото: marca.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся вчера, 21 июля, в Модьороде.

Напомним, испанец финишировал шестым.

"Тяжёлая гонка для меня. Старт не был хорошим, а в Венгрии это важно. Старт испортил первые два отрезка, пришлось обгонять машины, чтобы оказаться на шестом месте, и с этого момента гонка прошла в одиночестве.

На последнем отрезке я мог атаковать сильнее из-за задержки на "харде", но в целом, и это было понятно в квалификации, нам не хватало темпа по сравнению с машинами, ехавшими впереди", — приводит слова Сайнса пресс-служба "Феррари".

Напомним, победителем Гран-при Венгрии — 2024 стал пилот "Макларена" Оскар Пиастри.

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