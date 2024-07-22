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Ферстаппен: Всё пошло наперекосяк, наша стратегия была плохой
Пилот недоволен результатом гонки
Фото: Auto Review
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал о том, что стало последней каплей разочарования в действиях и решениях его команды на Гран-при Венгрии.
"Это была очень плохая гонка. Всё пошло наперекосяк, наша стратегия была плохой.
Мы ведь знали, что здесь очень сложно обгонять. Я пытался бороться, но из-за этого я терял очень много времени.
То, что нас андеркатнули в первый раз, неприятно, но такое бывает. Однако потом это случилось снова. Я опять застрял позади него. Они снова выпустили меня позади него. Я вообще ничего не понимаю, это было очень плохо.
Ещё и эти глупые сообщения по радио в гонке. Вместо того чтобы просто попытаться поговорить со мной и признать, что всё было неидеально… Конечно, они пытались успокоить меня…
Но затем они снова делают всё наоборот. Это было для меня последней каплей", — приводит слова Ферстаппена Viaplay.
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