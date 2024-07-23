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Бывший руководитель Феррари займёт руководящую должность в Ауди

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Немецкая команда укрепляет состав лучшими специалистами

Бывший руководитель Феррари займёт руководящую должность в Ауди

Фото: TopGear

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший руководитель "Феррари" итальянец Маттиа Бинотто назначен операционным и техническим директором в "Заубере", который начиная с 2026 года будет выступать в Формуле-1 под маркой "Ауди", пишет пресс-служба.

Бинотто придёт на смену председателю совета директоров "Заубера" Оливеру Хоффману и руководителю проекта Формулы-1 Андреасу Зайдлю, которые покидают проект. Итальянец начнёт работу с 1 августа.

"Рад, что нам удалось привлечь Маттиа Бинотто к нашему амбициозному проекту в Формуле-1. Благодаря своему обширному 25-летнему опыту в Ф-1 он, без сомнений, сможет внести решающий вклад в "Ауди", — прокомментировал анонс генеральный директор "Ауди" Гернот Дёлльнер.

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