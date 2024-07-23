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Тото Вольфф: Ферстаппен? Я приму решение по пилотам позже в этом году
Руководитель Мерседеса рассказал, о возможном переходе гонщика в команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф ответил на вопрос по поводу возможного перехода гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена в немецкую команду.
"Ферстаппен? Я приму решение по пилотам позже в этом году, когда уляжется вся пыль. Нужно посмотреть, что будет лучше для "Мерседеса". Я не могу слишком внимательно следить за тем, что происходит в "Ред Булл". Я хочу сконцентрироваться на нас, а мы – это Андреа Кими Антонелли, выступающий сегодня в Формуле-2, и два наших пилота в Формуле-1", — приводит слова Вольффа Racingnews365.
Ранее Вольф прокомментировал заявление юниора немецкой команды Андреа Кими Антонелли, который усомнился в своей готовности к участию в гонках Формулы-1 в следующем сезоне.
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