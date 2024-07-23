Тото Вольфф: Ферстаппен? Я приму решение по пилотам позже в этом году

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф ответил на вопрос по поводу возможного перехода гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена в немецкую команду.

"Ферстаппен? Я приму решение по пилотам позже в этом году, когда уляжется вся пыль. Нужно посмотреть, что будет лучше для "Мерседеса". Я не могу слишком внимательно следить за тем, что происходит в "Ред Булл". Я хочу сконцентрироваться на нас, а мы – это Андреа Кими Антонелли, выступающий сегодня в Формуле-2, и два наших пилота в Формуле-1", — приводит слова Вольффа Racingnews365.

Ранее Вольф прокомментировал заявление юниора немецкой команды Андреа Кими Антонелли, который усомнился в своей готовности к участию в гонках Формулы-1 в следующем сезоне.