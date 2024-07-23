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В Формуле-1 не будут менять систему распределение очков

Автоспорт

Такое решение приняла комиссия чемпионата

В Формуле-1 не будут менять систему распределение очков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 июля, состоялось третье заседание комиссии Формулы-1 в 2024 году, в результате которого было принято решение не вносить изменения в распределение очков чемпионата. Об этом стало известно из официального заявления Международной автомобильной федерации (ФИА).

Ранее высказывалось предложение рассмотреть возможность расширения распределения очков за пределы 10-го места. Идея заключалась в том, чтобы очки получали 12 гонщиков, а не 10, как это происходит с 2010 года. При этом очки за первые семь мест остались бы такими же, как сейчас, но за места с восьмого по 12-е они перераспределились бы.

Сообщалось, что новая система распределение очков могла быть внедрена в Формулу-1 уже со следующего года.

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Комментарии
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белок (Харків)
23.07.2024 в 23:01
а зря
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Комментарии 1
белок (Харків)
23.07.2024 в 23:01
а зря
Ответить
0
0

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