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Макса Ферстаппена могут оштрафовать на 10 позиций в Бельгии

Автоспорт

На болиде голландца могут изменить ДВС

Макса Ферстаппена могут оштрафовать на 10 позиций в Бельгии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион мира пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен может быть оштрафован на предстоящем Гран-при Бельгии, который пройдёт с 26 по 28 июля в Спа, сообщает издание Racingnews365.

Напомним, голландец уже использовал в нынешнем сезоне четыре двигателя внутреннего сгорания (ДВС), турбокомпрессоры, системы рекуперации тепловой и кинетической энергии MGU-H и MGU-K, а также два накопителя энергии.

По информации ресурса, Ферстаппену будет поставлен новый ДВС, за что голландец будет оштрафован на 10 мест на стартовой решётке.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
24.07.2024 в 16:56
І це було б добре... Може хоч яка за чемпіонство продовжувалася!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
24.07.2024 в 16:56
І це було б добре... Може хоч яка за чемпіонство продовжувалася!
Ответить
0
0

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