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Макса Ферстаппена могут оштрафовать на 10 позиций в Бельгии
На болиде голландца могут изменить ДВС
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион мира пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен может быть оштрафован на предстоящем Гран-при Бельгии, который пройдёт с 26 по 28 июля в Спа, сообщает издание Racingnews365.
Напомним, голландец уже использовал в нынешнем сезоне четыре двигателя внутреннего сгорания (ДВС), турбокомпрессоры, системы рекуперации тепловой и кинетической энергии MGU-H и MGU-K, а также два накопителя энергии.
По информации ресурса, Ферстаппену будет поставлен новый ДВС, за что голландец будет оштрафован на 10 мест на стартовой решётке.
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