Макса Ферстаппена могут оштрафовать на 10 позиций в Бельгии

Трёхкратный чемпион мира пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен может быть оштрафован на предстоящем Гран-при Бельгии, который пройдёт с 26 по 28 июля в Спа, сообщает издание Racingnews365.

Напомним, голландец уже использовал в нынешнем сезоне четыре двигателя внутреннего сгорания (ДВС), турбокомпрессоры, системы рекуперации тепловой и кинетической энергии MGU-H и MGU-K, а также два накопителя энергии.

По информации ресурса, Ферстаппену будет поставлен новый ДВС, за что голландец будет оштрафован на 10 мест на стартовой решётке.