  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Тото Вольфф назвал главную цель Мерседеса на сезон
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тото Вольфф назвал главную цель Мерседеса на сезон

Автоспорт

Команда сейчас располагается на 4-м месте в Кубке конструкторов

Тото Вольфф назвал главную цель Мерседеса на сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава "Мерседеса" Тото Вольф заявил, что целью команды на нынешний сезон является третье место в Кубке конструкторов.

"Тяжело ставить цели, поскольку от обновления к обновлению всё меняется. Думаю, если называть реалистичный сценарий, который в то же время был бы оптимальным, то это, вероятно, третье место в чемпионате. Сложно дотянуться до "Ред Булл", а "Макларен" на данный момент является эталоном. Так что это хорошая цель", — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Кубок конструкторов:

1. "Ред Булл" — 389 очков.

2. "Макларен" — 338.

3. "Феррари" — 322.

4. "Мерседес" — 241.

5. "Астон Мартин" — 69.

6. "РБ" — 33.

7. "Хаас" — 27.

8. "Альпин" — 9.

9. "Уильямс" — 4.

10. "Кик-Заубер" — 0.

По теме
yellow-arrow
Макса Ферстаппена могут оштрафовать на 10 позиций в Бельгии
yellow-arrow
В Формуле-1 не будут менять систему распределение очков
yellow-arrow
Тото Вольфф: Ферстаппен? Я приму решение по пилотам позже в этом году
Тото Вольфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости