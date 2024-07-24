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Тото Вольфф назвал главную цель Мерседеса на сезон
Команда сейчас располагается на 4-м месте в Кубке конструкторов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава "Мерседеса" Тото Вольф заявил, что целью команды на нынешний сезон является третье место в Кубке конструкторов.
"Тяжело ставить цели, поскольку от обновления к обновлению всё меняется. Думаю, если называть реалистичный сценарий, который в то же время был бы оптимальным, то это, вероятно, третье место в чемпионате. Сложно дотянуться до "Ред Булл", а "Макларен" на данный момент является эталоном. Так что это хорошая цель", — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.
Кубок конструкторов:
1. "Ред Булл" — 389 очков.
2. "Макларен" — 338.
3. "Феррари" — 322.
4. "Мерседес" — 241.
5. "Астон Мартин" — 69.
6. "РБ" — 33.
7. "Хаас" — 27.
8. "Альпин" — 9.
9. "Уильямс" — 4.
10. "Кик-Заубер" — 0.
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