Тото Вольфф назвал главную цель Мерседеса на сезон

Глава "Мерседеса" Тото Вольф заявил, что целью команды на нынешний сезон является третье место в Кубке конструкторов.

"Тяжело ставить цели, поскольку от обновления к обновлению всё меняется. Думаю, если называть реалистичный сценарий, который в то же время был бы оптимальным, то это, вероятно, третье место в чемпионате. Сложно дотянуться до "Ред Булл", а "Макларен" на данный момент является эталоном. Так что это хорошая цель", — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Кубок конструкторов:

1. "Ред Булл" — 389 очков.

2. "Макларен" — 338.

3. "Феррари" — 322.

4. "Мерседес" — 241.

5. "Астон Мартин" — 69.

6. "РБ" — 33.

7. "Хаас" — 27.

8. "Альпин" — 9.

9. "Уильямс" — 4.

10. "Кик-Заубер" — 0.