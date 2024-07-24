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Стало известно, кто будет отвечать за моторы в Ауди
Специалист может приступить к выполнению своих обязанностей с 1 августа
Итальянский инженер Вальтере Читтерио будет отвечать за моторы в "Ауди". Об этом информирует Motorsport Italia. Читтерио присоединился к "Ауди" несколько месяцев назад. В настоящий момент он возглавляет отдел, отвечающий за производительность двигателя внутреннего сгорания. Вальтере Читтерио станет руководителем отдела двигателей, как только Маттиа Бинотто приступит к своей работе 1 августа.
Ранее сообщалось, что немецкая компания сделала предложение о переходе главному мотористу "Феррари" Энрико Гуалтьери. По данным итальянских журналистов, он в "Ауди" не перейдёт.
Напомним, до этого "Ауди" официально объявила о назначении бывшего руководителя "Феррари" Маттиа Бинотто на должность операционного и технического директора.
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