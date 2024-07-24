Стало известно, кто будет отвечать за моторы в Ауди

Итальянский инженер Вальтере Читтерио будет отвечать за моторы в "Ауди". Об этом информирует Motorsport Italia. Читтерио присоединился к "Ауди" несколько месяцев назад. В настоящий момент он возглавляет отдел, отвечающий за производительность двигателя внутреннего сгорания. Вальтере Читтерио станет руководителем отдела двигателей, как только Маттиа Бинотто приступит к своей работе 1 августа.

Ранее сообщалось, что немецкая компания сделала предложение о переходе главному мотористу "Феррари" Энрико Гуалтьери. По данным итальянских журналистов, он в "Ауди" не перейдёт.

Напомним, до этого "Ауди" официально объявила о назначении бывшего руководителя "Феррари" Маттиа Бинотто на должность операционного и технического директора.