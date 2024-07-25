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Тото Вольфф: Надеемся сохранить импульс на Гран-при Бельгии и закончить половину сезона на высоком уровне
Глава команды поделился ожиданиями
Глава "Мерседеса" Тото Вольфф подвёл итоги уикенда в Венгрии и выразил надежду, что команда сможет проявить себя на Гран-при Бельгии и закончить первую половину сезона с хорошими результатами.
"Мы приближаемся к последней гонке перед летней паузой с серией из пяти последовательных подиумов. Поэтому надеемся сохранить этот импульс и закончить первую половину сезона на высоком уровне. Группа впереди плотная. Но нам немного не хватает темпа по сравнению с некоторыми из наших конкурентов, мы продолжаем привносить производительность в автомобиль. Мы на позитивной траектории, и это обнадёживает. Этого пока недостаточно, чтобы бороться за победы последовательно каждый уикенд, но это позволило нам чаще попадать в тройку лидеров.
В воскресенье в Венгрии мы смогли выступить на полную и набрать солидные очки, включая 200-й подиум Льюиса в Формуле-1, что является превосходным достижением. Было приятно видеть, какие шаги мы сделали в этих более жарких условиях, хотя работы ещё много. Спа — совсем другой вызов, чем Будапешт. С более прохладной температурой и гораздо более скоростной трассой будет интересно посмотреть, как W15 покажет себя по сравнению с нашими соперниками", — приводит слова Вольффа GPblog.
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