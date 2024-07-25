Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эстебан Окон подписал контракт с Хаасом
Команда полностью укомплектована
27-летний французский пилот Эстебан Окон подписал многолетний контракт с американской командой "Хаас", пишет пресс-служба коллектива.
Таким образом, состав пилотов "Хааса" полностью укомплектован и будет состоять из 19-летнего британского гонщика Оливера Бермана и французского пилота Эстебана Окона.
В Формуле-1 Окон последние четыре года карьеры провёл во французском коллективе "Альпин", одержав единственную на данный момент победу на Гран-при Венгрии в 2021 году.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов
- ОИ-2024. Франция разгромила США, у Мали – тотальное невезение. Турнирная таблица в группе A и D
- Минай перед переходными матчами усилился атакующим полузащитником
- Хэмилтон: Со стороны Ферстаппена враждебность будет всегда
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн