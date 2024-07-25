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Эстебан Окон подписал контракт с Хаасом

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Команда полностью укомплектована

Эстебан Окон подписал контракт с Хаасом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27-летний французский пилот Эстебан Окон подписал многолетний контракт с американской командой "Хаас", пишет пресс-служба коллектива.

Таким образом, состав пилотов "Хааса" полностью укомплектован и будет состоять из 19-летнего британского гонщика Оливера Бермана и французского пилота Эстебана Окона.

В Формуле-1 Окон последние четыре года карьеры провёл во французском коллективе "Альпин", одержав единственную на данный момент победу на Гран-при Венгрии в 2021 году.

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Эстебан Окон
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