Эстебан Окон подписал контракт с Хаасом

27-летний французский пилот Эстебан Окон подписал многолетний контракт с американской командой "Хаас", пишет пресс-служба коллектива.

Таким образом, состав пилотов "Хааса" полностью укомплектован и будет состоять из 19-летнего британского гонщика Оливера Бермана и французского пилота Эстебана Окона.

В Формуле-1 Окон последние четыре года карьеры провёл во французском коллективе "Альпин", одержав единственную на данный момент победу на Гран-при Венгрии в 2021 году.