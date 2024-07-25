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Пять команд Формулы-1 не укомплектовали состав пилотами на сезон 2025

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А времени осталось не так уж и много

Пять команд Формулы-1 не укомплектовали состав пилотами на сезон 2025

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

После подписания многолетнего контракта 27-летнего французского пилота Эстебана Окона и американской команды "Хаас" на сезон 2025 года осталось пять вакантных мест в Формуле-1.

1. Немецкий коллектив "Мерседес" (второй пилот).

2. Французская команда "Альпин" (второй пилот).

3. Британский коллектив "Уильямс" (второй пилот).

4. "РБ" (второй пилот).

5. Швейцарский коллектив "Кик-Заубер" (второй пилот).

Такие команды, как "Ред Булл", "Феррари", "Астон Мартин", "Макларен" и "Хаас", укомплектовали составы своих пилотов.

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