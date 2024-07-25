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Пять команд Формулы-1 не укомплектовали состав пилотами на сезон 2025
А времени осталось не так уж и много
фото - F1
После подписания многолетнего контракта 27-летнего французского пилота Эстебана Окона и американской команды "Хаас" на сезон 2025 года осталось пять вакантных мест в Формуле-1.
1. Немецкий коллектив "Мерседес" (второй пилот).
2. Французская команда "Альпин" (второй пилот).
3. Британский коллектив "Уильямс" (второй пилот).
4. "РБ" (второй пилот).
5. Швейцарский коллектив "Кик-Заубер" (второй пилот).
Такие команды, как "Ред Булл", "Феррари", "Астон Мартин", "Макларен" и "Хаас", укомплектовали составы своих пилотов.
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