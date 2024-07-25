Леклер: С нетерпением жду возможности увидеть, как Хэмилтон работает со своими инженерами

26-летний пилот из Монако, представляющий команду "Феррари", Шарль Леклер в преддверии Гран-при Бельгии поделился своими ожиданиями от совместной работы с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном в 2025 году.

"Когда я надену шлем в следующем сезоне, мне нужно будет убедиться, что я самый быстрый гонщик, но я очень жду возможность выступать вместе с Льюисом, это будет очень интересно. Я всегда говорил, что на протяжении всей карьеры ты учишься у каждого товарища по команде.

Когда я смотрю на то, как Льюис водит машину, потому что мы всегда анализируем показатели других пилотов, я не вижу никаких слабых мест. И в этом Льюис невероятен. У него есть только сильные стороны. Поэтому я с нетерпением жду возможности увидеть, как он работает со своими инженерами, получает обратную связь. Я хочу учиться и становиться лучше", — приводит слова Леклера издание RacingNews365.