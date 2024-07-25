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Руководство Ред Булл склоняется к кандидатуре Риккардо

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В команде ещё не определились с приемником Переса

Руководство Ред Булл склоняется к кандидатуре Риккардо

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер хотел бы видеть в команде Даниэля Риккардо, об этом пишет Motorsport Italia.

Издание отмечает, что советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко склонен дать шанс пилоту "РБ" Юки Цуноде, который сильно вырос за этот год и по сути стал лидером младшей команды.

Кристиан Хорнер, напротив, более благосклонен к напарнику японца Даниэлю Риккардо. В этом году пилот сталкивается с большими трудностями, но Хорнер продолжает верить в австралийца, видя в нём главного кандидата на замену Серхио Пересу, который сильно сдал в результатах после подписания нового контракта с "Ред Булл".

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