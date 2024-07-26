Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен потеряет 10 мест на стартовой решётке Гран-при Бельгии из-за установки пятого двигателя внутреннего сгорания в течение сезона. Об этом пишет пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Гран-при Бельгии проходит с 26 по 28 июля.

Ферстаппен в настоящий момент занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 265 очков. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из "Макларена" 189 баллов.