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Макс Ферстаппен потеряет 10 мест на стартовой решётке Гран-при Бельгии

Автоспорт

Пилоту Ред Булл будет установлен новый двигатель

Макс Ферстаппен потеряет 10 мест на стартовой решётке Гран-при Бельгии

Фото: Oracle Red Bull Racing

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен потеряет 10 мест на стартовой решётке Гран-при Бельгии из-за установки пятого двигателя внутреннего сгорания в течение сезона. Об этом пишет пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Гран-при Бельгии проходит с 26 по 28 июля.

Ферстаппен в настоящий момент занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 265 очков. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из "Макларена" 189 баллов.

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