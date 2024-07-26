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Макс Ферстаппен потеряет 10 мест на стартовой решётке Гран-при Бельгии
Пилоту Ред Булл будет установлен новый двигатель
Фото: Oracle Red Bull Racing
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен потеряет 10 мест на стартовой решётке Гран-при Бельгии из-за установки пятого двигателя внутреннего сгорания в течение сезона. Об этом пишет пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).
Гран-при Бельгии проходит с 26 по 28 июля.
Ферстаппен в настоящий момент занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 265 очков. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из "Макларена" 189 баллов.
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