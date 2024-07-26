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Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Бельгии

Автоспорт

Снова первый

Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Бельгии

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Спа на автодроме "Спа-Франкоршам" завершилась первая свободная практика Гран-при Бельгии.

Лучший результат по её итогам показал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым стал Оскар Пиастри, представляющий "Макларен". Третье время у Александера Албона из "Уильямса".

Гран-при Бельгии. Первая тренировка:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.43,372.

2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,531.

3. Александер Албон ("Уильямс") +0,727.

4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,853.

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,907.

6. Шарль Леклер ("Феррари") +0,934.

7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,957.

8. Ландо Норрис ("Макларен") +1,043.

9. Карлос Сайнс ("Феррари") +1,202.

10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,327.

11. Пьер Гасли ("Альпин") +1,461.

12. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,549.

13. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,578.

14. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,783.

15. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,939.

16. Юки Цунода ("РБ") +2,192.

17. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +2,273.

18. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,440.

19. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +2,623.

20. Эстебан Окон ("Альпин") – не показал времени.

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