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Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Бельгии
Снова первый
Фото: Sporting News
В Спа на автодроме "Спа-Франкоршам" завершилась первая свободная практика Гран-при Бельгии.
Лучший результат по её итогам показал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым стал Оскар Пиастри, представляющий "Макларен". Третье время у Александера Албона из "Уильямса".
Гран-при Бельгии. Первая тренировка:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.43,372.
2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,531.
3. Александер Албон ("Уильямс") +0,727.
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,853.
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,907.
6. Шарль Леклер ("Феррари") +0,934.
7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,957.
8. Ландо Норрис ("Макларен") +1,043.
9. Карлос Сайнс ("Феррари") +1,202.
10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,327.
11. Пьер Гасли ("Альпин") +1,461.
12. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,549.
13. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,578.
14. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,783.
15. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,939.
16. Юки Цунода ("РБ") +2,192.
17. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +2,273.
18. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,440.
19. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +2,623.
20. Эстебан Окон ("Альпин") – не показал времени.
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