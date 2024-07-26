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Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии
Ферстаппен замкнул топ-3
Фото: Beyond the Flag
В Спа на автодроме "Спа-Франкоршам" завершилась вторая свободная практика Гран-при Бельгии. Лучший результат по её итогам показал пилот команды "Макларен" Ландо Норрис, вторым стал его напарник Оскар Пиастри. Третье время у Макса Ферстаппена из "Ред Булл".
Гран-при Бельгии. Вторая тренировка:
1. Ландо Норрис ("Макларен") — 1:42.260.
2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,215.
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,217.
4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,577.
5. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,838.
6. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,030.
7. Эстебан Окон ("Альпин") +1,141.
8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,225.
9. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,244.
10. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,259.
11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,272.
12. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,278.
13. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,415.
14. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,563.
15. Пьер Гасли ("Альпин") +1,569.
16. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,586.
17. Александер Албон ("Уильямс") +1,632.
18. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,966.
19. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +2,042.
20. Юки Цунода ("РБ") +2,088.
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