Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии

В Спа на автодроме "Спа-Франкоршам" завершилась вторая свободная практика Гран-при Бельгии. Лучший результат по её итогам показал пилот команды "Макларен" Ландо Норрис, вторым стал его напарник Оскар Пиастри. Третье время у Макса Ферстаппена из "Ред Булл".

Гран-при Бельгии. Вторая тренировка:

1. Ландо Норрис ("Макларен") — 1:42.260.

2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,215.

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,217.

4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,577.

5. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,838.

6. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,030.

7. Эстебан Окон ("Альпин") +1,141.

8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,225.

9. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,244.

10. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,259.

11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,272.

12. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,278.

13. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,415.

14. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,563.

15. Пьер Гасли ("Альпин") +1,569.

16. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,586.

17. Александер Албон ("Уильямс") +1,632.

18. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,966.

19. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +2,042.

20. Юки Цунода ("РБ") +2,088.