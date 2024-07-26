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Макс Ферстаппен: Сегодня мы опробовали разные настройки на болиде

Автоспорт

Пилот подвел итоги тренировок

Макс Ферстаппен: Сегодня мы опробовали разные настройки на болиде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что команда опробовала разные настройки на болиде, чтобы выяснить, что подходит лучше для трассы Гран-при Бельгии. Напомним, в первой свободной практике Ферстаппен показал первый результат, а во второй — третий результат.

"Сегодня мы опробовали разные настройки на болиде. На трассе в Спа, на первом и третьем секторе нужна максимальная скорость, а на длинном втором секторе — эффективность в повороте. Всегда очень сложно найти правильный баланс, когда вы пробуете несколько вещей, чтобы понять, что лучше работает.

Мы посмотрим и проанализируем данные. Мы позитивно начали уикенд. Но есть над чем поработать после второй свободной практики. Надеюсь, все внесённые нами изменения сработают, особенно с учётом того, что я буду стартовать в гонке с конца из-за штрафа за двигатель. Однако мы постараемся оптимизировать это настолько, насколько сможем. Естественно, мы хотим хорошо провести квалификацию, но гонка — это наша цель", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба "Ред Булл".

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