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Макс Ферстаппен: Сегодня мы опробовали разные настройки на болиде
Пилот подвел итоги тренировок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что команда опробовала разные настройки на болиде, чтобы выяснить, что подходит лучше для трассы Гран-при Бельгии. Напомним, в первой свободной практике Ферстаппен показал первый результат, а во второй — третий результат.
"Сегодня мы опробовали разные настройки на болиде. На трассе в Спа, на первом и третьем секторе нужна максимальная скорость, а на длинном втором секторе — эффективность в повороте. Всегда очень сложно найти правильный баланс, когда вы пробуете несколько вещей, чтобы понять, что лучше работает.
Мы посмотрим и проанализируем данные. Мы позитивно начали уикенд. Но есть над чем поработать после второй свободной практики. Надеюсь, все внесённые нами изменения сработают, особенно с учётом того, что я буду стартовать в гонке с конца из-за штрафа за двигатель. Однако мы постараемся оптимизировать это настолько, насколько сможем. Естественно, мы хотим хорошо провести квалификацию, но гонка — это наша цель", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба "Ред Булл".
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