Уильямс подписал контракт с Карлосом Сайнсом

Британская команда Формулы-1 "Уильямс" объявила о подписании двухлетнего контракта с испанским пилотом Карлосом Сайнсом.

"Карлос Сайнс присоединится к "Уильямсу" по двухлетнему соглашению с возможностью продления начиная с 2025 года. Карлос будет выступать вместе с Александером Албоном, став вторым пилотом нашей команды", — говорится в пресс-релизе команды.

BREAKING: Carlos Sainz will join the team for '25, '26 and beyond ????​



BIENVENIDO, CARLOS! ????



Read the full story ⬇️