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Уильямс подписал контракт с Карлосом Сайнсом
Переход пилота в британскую команду стал неожиданностью
Фото: TopGear
Британская команда Формулы-1 "Уильямс" объявила о подписании двухлетнего контракта с испанским пилотом Карлосом Сайнсом.
"Карлос Сайнс присоединится к "Уильямсу" по двухлетнему соглашению с возможностью продления начиная с 2025 года. Карлос будет выступать вместе с Александером Албоном, став вторым пилотом нашей команды", — говорится в пресс-релизе команды.
BREAKING: Carlos Sainz will join the team for '25, '26 and beyond ????— Williams Racing (@WilliamsRacing) July 29, 2024
BIENVENIDO, CARLOS! ????
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Напомним, перед началом сезона-2024 было объявлено, что в 2025 году к команде "Феррари" присоединится британский пилот Льюис Хэмилтон, который станет напарником в итальянской команде монегаска Шарля Леклера.
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