  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Уильямс подписал контракт с Карлосом Сайнсом
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уильямс подписал контракт с Карлосом Сайнсом

Автоспорт

Переход пилота в британскую команду стал неожиданностью

Уильямс подписал контракт с Карлосом Сайнсом

Фото: TopGear

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Уильямс" объявила о подписании двухлетнего контракта с испанским пилотом Карлосом Сайнсом.

"Карлос Сайнс присоединится к "Уильямсу" по двухлетнему соглашению с возможностью продления начиная с 2025 года. Карлос будет выступать вместе с Александером Албоном, став вторым пилотом нашей команды", — говорится в пресс-релизе команды.

Напомним, перед началом сезона-2024 было объявлено, что в 2025 году к команде "Феррари" присоединится британский пилот Льюис Хэмилтон, который станет напарником в итальянской команде монегаска Шарля Леклера.

По теме
yellow-arrow
Макс Ферстаппен: Сегодня мы опробовали разные настройки на болиде
yellow-arrow
Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии
yellow-arrow
Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Бельгии
Карлос Сайнс Уильямс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости