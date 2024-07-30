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Макс Ферстаппен возглавляет общий зачет пилотов Формулы-1 на протяжении 800 дней
Сейчас в активе пилота около 280 очков
Фото: FIA
Гонщик австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен пребывает в качестве лидера общего зачёта пилотов Формулы-1 уже 800 дней подряд.
Нидерландец стал лидером чемпионата после победы на Гран-при Испании в 2022 году и с тех пор не опускался на второе место в зачёте.
В настоящий момент в активе Ферстаппена 277 очков. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды "Макларен" 199 баллов. Топ-3 замыкает пилот "Феррари" Шарль Леклер, на счету которого 177 очков.
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